РЖД в 2024 году направят 12 млрд рублей на подготовку к строительству ВСМ

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РЖД в 2024 году вложат 12 миллиардов рублей на подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

"Большая доля работы, которая связана с подготовкой территории, выполняется. В этом году порядка 12 миллиардов рублей на это заложено, но мы видим, что у нас есть возможность сделать больше", – заявил замглавы РЖД Андрей Макаров.

По его словам, в компании обсуждают возможность повышения этой суммы. Макаров уточнил, что РЖД начали заниматься строительством входов в Москву для ВСМ еще за год до принятия основного решения по реализации проекта, поэтому у холдинга на данный момент практически готова проектно-сметная документация.

Сергей Собянин уже рассказывал о заключении концессионного соглашения о строительстве первой в России ВСМ. Соглашение сроком на 40 лет подразумевает разработку и постройку необходимой инфраструктуры, добавлял мэр Москвы. Ранее общая стоимость работ оценивалась в 1,8 триллиона рублей.

