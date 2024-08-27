В трех районах на юго-востоке Москвы обновят кабельные линии

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Кабельные линии напряжением 110 киловольт планируют обновить в Текстильщиках, Лефортове и Нижегородском. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, реконструкцию выполнят на участке между подстанциями "Карачарово" и "Андроньевская". Работы пройдут в рамках проекта планировки территории линейного объекта. Соответствующая модернизация повысит надежность электроснабжения в районах.

Всего специалисты заменят свыше шести километров маслонаполненного кабеля на более современный и экологичный с изоляцией из сшитого полиэтилена. Его выбрали в связи с его более улучшенными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, реконструкция соответствует инвестиционной программе ПАО "Россети Московский регион".

В свою очередь, главный инженер организации Дмитрий Гвоздев уточнил, что новые сети обеспечат бесперебойной электроэнергией как городские, так и жилищно-коммунальные объекты в условиях увеличения спроса на электропотребление.

Ранее сообщалось, что в Москве был проведен ремонт тепловых сетей на 100 объектах, осуществили замену оборудования еще на 36 пунктах и обновили сети водоснабжения. При этом реализации таких проектов способствуют энергетики и городские службы.

Сергей Собянин сообщал, что в рамках программы реновации к электросетям до конца 2024 года планируют подключить 74 дома. Например, инфраструктуру готовят для развития территорий Мнëвниковской поймы, индустриального парка "Руднево" и ГКНПЦ имени Хруничева.

