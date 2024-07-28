Собянин: Москва является лидером по созданию комфортной городской среды

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столица является лидером по созданию комфортной городской среды и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры, отметил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Мэр обратил внимание, что реализации проектов способствуют энергетики и городские службы. Он напомнил, что, например, при возведении Троицкой линии метрополитена рабочие проложили около 165 километров электросетей.

"Для второго этапа реконструкции поликлиник электросетевые компании модернизировали 6 и построили 63 трансформаторные и распределительные подстанции, переложили почти 200 километров кабельных линий", – говорится в его публикации.

Также специалисты провели ремонт тепловых сетей на 100 объектах, осуществляют замену оборудования еще на 36 пунктах и обновили сети водоснабжения, добавил Собянин.

В рамках программы реновации к электросетям до конца 2024 года планируют подключить 74 дома.

Необходимую инфраструктуру готовят для развития территорий Мнëвниковской поймы, индустриального парка "Руднево" и ГКНПЦ имени Хруничева. По словам мэра, для этого потребуются проложить кабели, установить трансформаторные подстанции, канализационно-насосные станции и распределительные пункты.

Новые инженерные сети уже установили в более 50 районах Москвы в рамках программы реновации, рассказал ранее Собянин. За последние четыре года для возведения новых домов специалисты газовых служб переложили 14 километров труб, отключив подачу топлива в отселенные пятиэтажки. При этом этот процесс осуществляется незаметно для жителей домов, которые не входят в программу.

Рабочим удалось установить около 16,4 километра сетей отведения поверхностного стока и проложить 32,3 километра электросетей.

