Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 22:15

Культура

Участники фестиваля "Спасская башня" рассказали свои впечатления от мероприятия

Участники фестиваля "Спасская башня" рассказали свои впечатления от мероприятия

Международный фестиваль "Спасская башня" завершится в Москве 1 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 сентября

"Интервью": Антон и Виктория Макарские – о детях на концертах

"Киноулица": Елена Проклова

"Раскрывая тайны звезд": призвание – учитель

"Интервью": Антон и Виктория Макарские о том, как сохранить звездную семью

"Киногород" построили в парке искусств "Музеон"

"Откройте, Давид": Валерий Афанасьев

"Раскрывая тайны звезд": Ирина Левитина

В Москве завершается Международный фестиваль "Спасская башня". Выступить в столицу приехали лучшие военные оркестры из разных стран, в том числе из Китая, Венесуэлы, Таиланда, Индии.

Участник фестиваля из Венесуэлы Габриэль Антонио Сантелис Санчес рассказал, что был горд находиться на Красной площади в центре Москвы, представлять свой народ, а также делиться традициями культуры страны. Участие в мероприятии наполнило его и коллег чувством удовлетворения, сказал он.

Камара Ансуман Тумани из Гвинеи отметил хорошую организацию фестиваля. По его словам, все оркестры приехали показать свою музыку и культуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоРоман КарловМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика