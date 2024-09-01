Участники фестиваля "Спасская башня" рассказали свои впечатления от мероприятия

В Москве завершается Международный фестиваль "Спасская башня". Выступить в столицу приехали лучшие военные оркестры из разных стран, в том числе из Китая, Венесуэлы, Таиланда, Индии.

Участник фестиваля из Венесуэлы Габриэль Антонио Сантелис Санчес рассказал, что был горд находиться на Красной площади в центре Москвы, представлять свой народ, а также делиться традициями культуры страны. Участие в мероприятии наполнило его и коллег чувством удовлетворения, сказал он.

Камара Ансуман Тумани из Гвинеи отметил хорошую организацию фестиваля. По его словам, все оркестры приехали показать свою музыку и культуру.

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