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01 сентября, 18:53

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Праздник винограда пройдет в "Аптекарском огороде" 14 сентября

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" 14 сентября пройдет праздник винограда с дегустацией сортов. Об этом сообщает пресс-служба сада.

"14 сентября, в день торжественного открытия ежегодной выставки самых громадных тыкв России и других даров природы, в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет большой праздник винограда, организованный московским клубом виноградарей и виноделов. Посетители смогут оценить и продегустировать свыше 100 столовых и технических сортов", – уточняется в сообщении.

Все представленные сорта выращивались в Московской области. Кроме того, гости смогут получить консультации от членов клуба по выращиванию винограда на даче.

Ранее в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода" начали цвести шоколадные деревья. Количество плодов будет напрямую связано с числом опыленных цветков. При этом сам процесс опыления происходит искусственно. Специалисты переносят пыльцу с одного цветка на рыльце другого с помощью кисточки.

В начале июня в "Аптекарском огороде" расцвело розовое дымное дерево. Речь идет о скумпии обыкновенной, которая растет у Зеркального канала. Вытянутые ножки ее цветков густо покрыты большим количеством тонких розоватых волосков.

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