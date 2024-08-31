Новый сезон стартовал в московских театрах

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Новый театральный сезон стартовал в московских театрах, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На данный момент известно более чем о 200 запланированных премьерах. Новые спектакли готовятся как для взрослых, так и для детей. По словам главы департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, в августе свои труппы собрали 34 столичных театра, а в сентябре и октябре это сделает еще 31 театр.

Среди премьер, которые ждут зрителей, "Багдадский вор и черная магия" в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, "Чайка" в Театре имени Моссовета, а также другие спектакли.

31 августа все желающие смогут посетить концерт с патриотичными песнями в амфитеатре "Зарядье". Он завершит международный фестиваль-конкурс "Московская a cappella" и будет посвящен любви к Родине и подвигам героев.

В рамках концерта также объявят победителей конкурса в разных номинациях, обладателей Гран-при и приза зрительских симпатий.

