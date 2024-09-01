Транспортная выставка "Станция Манеж" открылась в Москве

Фото: Геннадий Михайлов

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" начала работу главная транспортная выставка этого лета – "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", передает корреспондент Агентства "Москва".

"Это уникальная возможность увидеть, каким станет транспорт Москвы уже в ближайшие годы. Инновационные разработки, современный дизайн, комфорт и безопасность – все это ждет пассажиров", – отметил заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.

На выставке посетители увидят современные поезда "Иволга", метропоезд "Москва-2024" и обновленный электробус "КАМАЗ", понаблюдают, как роботизированные руки собирают автомобили столичного бренда "Москвич" и смогут самостоятельно разработать дизайн станции метро или оценить транспортную ситуацию в городе с помощью 3D-карты. В рамках образовательной программы пройдут лекции, мастер-классы и экспресс-собеседования для тех, кто хочет связать свою карьеру с транспортом.

"Станция Манеж" ждет гостей до 10 сентября.

Макет головного вагона поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург ранее представили на выставке. Одними из первых его осмотрели зампред правительства РФ Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и Сергей Собянин.

Как пояснили в компании, к разработке и производству вагона были привлечены свыше 100 отечественных предприятий. По словам Белозерова, разработка идет в полном соответствии с графиком.