01 сентября, 23:15Культура
Фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве
Международный фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве. Выступить в столицу приехали лучшие военные оркестры из разных стран, в том числе из Китая, Венесуэлы, Таиланда, Индии. В течение 10 дней они демонстрировали зрителям уникальную программу.
Финальный день выступлений прошел на Красной площади. Живая музыка, военная выправка, знакомство с национальной культурой других стран уже в 16-й раз объединило гостей фестиваля. За это время участие в выступлениях приняли 160 коллективов из 57 стран.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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