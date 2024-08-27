Московский международный фестиваль молодежных фильмов "Высоко" начался в столице

Первый Московский международный фестиваль молодежных фильмов "Высоко" стартовал в столице. Церемония открытия прошла в Новой Третьяковке.

Кинофестиваль направлен в первую очередь на то, чтобы привлечь внимание к индустрии молодых начинающих режиссеров. Это первый в России подобный фестиваль, который организован киностудией имени Горького.

Зрители увидят не только российские фильмы, но и международные ленты. Всего покажут восемь картин. Среди них – российская драма "Чума", индийский фильм "Гурас" и комедия из Нидерландов "Лучшим игрокам приготовиться".

Помимо кинопоказов, гостей фестиваля ждут лекции, мастер-классы и встречи со звездами киноиндустрии. Фестиваль продлится до 1 сентября. Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них нужна предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.