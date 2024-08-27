Космонавт Артемьев рассказал о результатах благоустройства Покровского парка

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Проект благоустройства Покровского парка совпал с ожиданиями москвичей. Это подтвердили результаты недавнего опроса, рассказал летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев в рамках "Космического экофеста", который проходил в районе Чертаново Южное.

"Основные пожелания жителей выполнены. В парке появились новые места отдыха, обновлены спортивные и детские площадки. Столичные власти уделяют огромное внимание озеленению, благоустройству парков и созданию новых зеленых зон отдыха. Именно благодаря этой заботе Покровский парк преобразился. Приятно гулять по обновленным аллеям, которые обустроены с любовью и вниманием к деталям. Это красивые газоны, цветники, уютные скамейки, качественное освещение", – сообщил депутат.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что в Москве проводятся масштабные работы по озеленению территорий, реконструкции и очистке прудов и озер, ответственность за сохранение этих зеленых уголков лежит на каждом ее жителе.

"Это требует осознанного подхода и небольших изменений в привычках. Нужно приучить себя экономно расходовать воду, выключать свет, когда выходишь из комнаты, использовать энергосберегающие лампочки, выбирать бытовую технику с низким энергопотреблением, отказываться от одноразовых бумажных полотенец, сортировать мусор", – поделился космонавт.

В рамках "Космического экофеста" для гостей были организованы различные интерактивные развлечения. Детей учили делать оригами из газеты, фонари из банок и так далее.

Ранее по просьбе жителей Рязанского района город сохранил в сквере Федора Полетаева зеленые насаждения. Зампред общественного совета района Аркадий Корольков проследил за тем, чтобы рабочие, которые несут ответственность за благоустройство этой территории, относились к деревьям и кустарникам с аккуратностью. В сквере решили убрать только те растения, состояние которых вызвало у специалистов беспокойство.