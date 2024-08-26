Жители Нагатина-Садовников просят установить видеонаблюдение в парке "Жужа"

Фото: Тимофей Мелентьев

Активные жители района Нагатино-Садовники просят установить в парке в пойме реки Жужи камеры видеонаблюдения – под коллективным обращением с просьбой усилить безопасность отдыхающих подписались около тысячи москвичей. Об этом рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

"Пойму этой реки благоустроили в прошлом году. Здесь появились новые дорожки, зона для комфортного отдыха, оборудованная площадка для мангалов. Но, к сожалению, не все посетители парка смогли оценить созданный уют: порой у мангалов отдельные граждане выясняют отношения, доходя до драк", – отметила Мельникова.

По ее словам, инициативная группа жителей подготовила коллективное обращение и собрала необходимое количество подписей за установку видеокамер. Документы переданы в префектуру ЮАО для рассмотрения возможности финансирования указанных работ.

"Активные жители уверены, что камеры видеонаблюдения помогут охладить пыл "шашлычных боксеров". Кроме того, они обратились с просьбой оборудовать камерами парковку. Установка видеонаблюдения – стандартная процедура в рамках благоустройства многих парковых зон. Уверена, что просьба жителей Нагатина-Садовников будет удовлетворена, потому что команда мэра Москвы очень серьезно относится к обеспечению безопасности москвичей", – отметила Мельникова.

Ранее в пойме реки Жужи обустроили пространство "Вишневый сад". В ходе работ специалисты переделали протоптанные тропинки в прогулочные маршруты, вдоль которых организовали карманы с лавочками и урнами. На территории также разместили большую белую деревянную беседку диаметром около шести метров, которая является частым элементом подобных пространств и символически закрепляет связь территории с названием. Символом зоны отдыха стал арт-объект "Вишни", задача которого сделать территорию и ее название узнаваемым среди местных жителей и облегчить им ориентирование.