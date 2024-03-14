Пространство "Вишневый сад" обустроили в пойме реки Жужи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пространство "Вишневый сад" обустроили в пойме реке Жужи в Москве. Теперь это место для тихого отдыха, прогулок и общения с природой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В ходе работ специалисты переделали протоптанные тропинки в прогулочные маршруты, вдоль которых организовали карманы с лавочками и урнами. Как рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта, на территории также разместили большую белую деревянную беседку диаметром около шести метров, которая является частым элементом подобных пространств и символически закрепляет связь территории с названием. Белый цвет гармонирует с цветами вишни, которые горожане могут наблюдать с конца апреля до середины мая, добавили там.

Символом зоны отдыха стал арт-объект "Вишни", задача которого сделать территорию и ее название узнаваемым среди местных жителей и облегчить им ориентирование. Инсталляция в виде плодов вишневого дерева отсылает к истории места, ее элементы выполнены из окрашенного в красный цвет металла. Также пространство около арт-объекта может выступать в роли фотозоны для посетителей, говорится в материале.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вдоль пешеходных дорожек и около мест отдыха установили торшеры высотой четыре метра, которые освещают местность и наименьшим образом воздействуют на обитающих в парке животных, насекомых и птиц. Светильники аккуратно вписаны в природную среду и визуально стали ее частью, подчеркнули там.

Также за границами "Вишневого сада" находятся все необходимые для москвичей функциональные зоны. Ближе к жилым домам обустроили три детские площадки, комплексы для лазанья и игр, качели, качалки, карусели и батуты. Помимо этого, там есть три воркаут-зоны, хоккейная коробка и поле для мини-футбола. С другой стороны пространства на месте снесенных гаражей сделали площадку для выгула и дрессировки собак.

Указывается, что пространство называют "Вишневым садом", поскольку там сохранились посадки старых вишен. До массовой застройки района в середине XX века там располагались сады плодовых деревьев.

Ранее сообщалось, что в районе Гольяново при строительстве жилого комплекса создадут городскую природную среду площадью 0,4 гектара. Как сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, там запланированы вело- и пешеходные маршруты, места для отдыха и зоны для досуга детей. Работы планируется завершить к 2028 году, подчеркнул он.

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