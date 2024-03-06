Москвичи выбрали новые места для аудиоэкскурсий по паркам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы выбрали на портале "Активный гражданин" новые места для аудиоэкскурсий по паркам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Так, база аудиогида "Парки в деталях" пополнится экскурсиями по 20 прогулочным зонам – по пять парков на юге, западе, севере и востоке города. Аудиопрогулки запишут в этом году.

В северной части Москвы горожане выбрали Бабушкинский парк, этнографическую деревню "Бибирево", ландшафтный парк ВДНХ, а также парки "Акведук" и "Сад будущего".

На западе больше всего голосов получили природный заказник "Воробьевы горы", парки "Братцево" и "Северное Тушино", парк Победы и парк Олимпийской Деревни.

Аудиоэкскурсии подготовят также для парков "Сокольники" и "Измайловский", усадьбы Кусково и Лефортовского парка, которые располагаются на востоке.

В свою очередь, на юге города жители проголосовали за парки "Долина реки Чертановки", "Южное Бутово", "Филатов луг" и "Редут 1812 года".

Аудиогид "Парки в деталях" рассказывает слушателям об истории парков. Он доступен на основных стриминговых сервисах. В прошлом году было подготовлено 30 аудиоэкскурсий – по 7–10 минут каждая.

Ранее на сайте "Активного гражданина" завершился спецпроект "Мой район: как развивается Москва". В рамках него пользователи оценили изменения в пяти сферах городского хозяйства, которые произошли в их районах. Москвичи высказали более 1,3 миллиона мнений.

Самым популярным стало голосование, посвященное развитию сферы строительства. В нем приняли участие свыше 300 тысяч человек.



Парк Горького и "Сокольники" стали любимыми местами зимнего отдыха москвичей