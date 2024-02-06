Горожане оценили развитие районов Москвы в спецпроекте "Активного гражданина"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте "Активного гражданина" завершился спецпроект "Мой район: как развивается Москва". В рамках него пользователи оценили изменения в пяти сферах городского хозяйства, которые произошли в их районах, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что москвичи высказали более 1,3 миллиона мнений. Самым популярным стало голосование, посвященное развитию сферы строительства. В нем приняли участие свыше 300 тысяч человек. Вниманием москвичей пользовались проекты реконструкции поликлиник и больниц, а также строительства школ и детских садов.

Горожане также высоко оценили развитие транспортной инфраструктуры, в частности запуск БКЛ, МЦД и работу МЦК. В сфере досуга и туризма наибольшее число реакций получили столичные мероприятия, фестивали и музеи.

Более того, участники проекта могли предложить собственные идеи по развитию районов. Активнее других оказались жители ВАО, ЮАО и ЮВАО.

До этого стало известно, что в январе в "Активном гражданине" появились более двух миллионов новых мнений. В частности, москвичи выбрали имя для маленькой панды, которая появилась на свет в Московском зоопарке, и были задействованы и в первом выпуске нового сезона "Большой викторины".



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