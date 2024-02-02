Более 2 млн мнений высказали москвичи в проекте "Активный гражданин" в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 2 миллионов мнений москвичи высказали в проекте "Активный гражданин" в январе. Это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В течение первого месяца нового года жители города выбрали победителей детского конкурса рождественских рисунков "Светлый ангел", определили самые интересные новогодние маршруты туристического сервиса Russpass и проголосовали за мероприятия, которые планируются на Северном и Южном речных вокзалах.

Вместе с тем москвичи выбрали имя для маленькой панды, которая появилась на свет в Московском зоопарке. По их решению малышку назвали Катюшей.

Участники проекта были задействованы и в первом выпуске нового сезона "Большой викторины". В настоящее время москвичи выбирают лучшее новогоднее оформление фасадов магазинов, ресторанов и торговых центров.

Кроме того, им предложили выбрать тему для экскурсии в Музее транспорта Москвы, которую включат в программу музея. В спецпроекте "Мой район" было организовано пять голосований по развитию важных сфер города. Специалисты собрали уже свыше 1,3 миллиона мнений.

Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" подвели итоги голосования за лучшие новогодние маршруты по Москве в туристическом сервисе Russpass. Участие в голосовании приняли более 185 тысяч человек. В тройке самых популярных оказались прогулки "Рождество в Москве", "Десять загадок Тверской улицы" и "Новогодняя Москва".

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