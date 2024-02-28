"Активные граждане" выбрали новую экскурсию для программы Музея транспорта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором свыше 180 тысяч горожан выбрали новую экскурсию для включения в программу Музея транспорта Москвы в этом году. Ей стала экскурсия с названием "Что хранится в фондах Музея транспорта Москвы?", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов указал, что к истории транспорта москвичи проявляют интерес, поэтому организовываются соответствующие мероприятия. Работники экскурсионного бюро Музея транспорта Москвы уже провели более 1,5 тысячи экскурсий, в которых поучаствовали свыше 12,5 тысячи жителей и гостей столицы, сказал он и добавил, что новую экскурсию, выбранную гражданами, начнут проводить в мае.

Экскурсия будет проходить раз в месяц. На ней посетители смогут ознакомиться с историей городского транспорта и рассмотреть редкие экспонаты снаружи и внутри.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко добавила, что в июле 2021 года учреждение открыло свое экскурсионное бюро, гиды которого проводят экскурсии по знаковым транспортным объектам Москвы. Сейчас гражданам доступны экскурсии по Северному и Южному речному вокзалам, Большой кольцевой линии и станциям метро, по выставке в павильоне "Транспорт СССР" и в фондах хранения музея, где представлено больше сотни экспонатов легковой, грузовой и городской советской техники, заключила она.

Кроме того, экспонаты коллекции музея доступны на выставочных площадках и на объектах столичной транспортной инфраструктуры. Также учреждение представило новую серию проекта "Станция "Музейная" под названием "Слушай, а это зеленая ветка?", экскурсии "Новая эра московского метро" и "Метро. Начало пути".

Ранее Ликсутов рассказал, что на станции метро "Выставочная" открылась новая выставка с названием "Безопасность начинается с тебя", которая проводится при поддержке МЧС РФ. Горожане могут ознакомиться с плакатами и статистикой пострадавших при ЧС. Выставка доступна для просмотра до 6 марта.

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