Тематическая программа о транспорте Москвы стартовала на выставке "‎Россия"‎

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематическая программа от Московского транспорта началась на выставке "Россия". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте рассказали, что в течение двух недель, до 25 февраля, пройдут разнообразные мероприятия: лекции от Музея транспорта Москвы, цифровое шоу о ключевых транспортных проектах столицы, ретроспектива транспортной формы, консультации от рекрутеров транспортного комплекса и другое.

Кроме того, для гостей подготовили квизы, игры, мастер-классы, выступления артистов проекта "Музыка в метро". В частности, 18 февраля в 17:15 выступит группа "Пицца".

В ведомстве уточнили, что со вторника по четверг выставка будет работать с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – на час дольше, до 22:00. По понедельникам у нее выходной. За афишей и новостями можно следить в телеграм-канале Дептранса и на сайте мероприятия.

Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что департамент организовал выставку так, чтобы было интересно всем посетителям. Он отметил, что каждый может провести здесь время с пользой, а также узнать больше о транспортной системе Москвы. Ликсутов напомнил, что ведомство рассказывает о достижениях столичного транспорта, его истории и будущем по поручению Сергея Собянина.

Ранее Ликсутов заявил, что прошлый год показал, насколько Москва ушла вперед в области развития транспорта. По его словам, на выставке "Россия" граждане могут узнать об этом подробнее.

До этого выставку продлили до 8 июля. С подобной инициативой выступил Владимир Путин. Он сказал, что экспозиция пользуется популярностью.

Москвичи смогут посмотреть цифровые шоу о транспортном каркасе города до 25 февраля