Герой России Корольков проконтролировал благоустройство в Рязанском районе

Фото: Александр Чикин

Ряд проблем, с которыми обращались жители Рязанского района Москвы, удалось решить. Об этом рассказал Герой России, зампредседателя общественного совета района Аркадий Корольков.

По просьбе жителей город сохранил в сквере Федора Полетаева зеленые насаждения. Корольков проследил за тем, чтобы специалисты, которые несут ответственность за благоустройство данной территории, относились к деревьям и кустарникам с аккуратностью.

В сквере решили убрать только те растения, состояние которых вызвало у специалистов беспокойство. Вместе с тем на его территории проведут компенсационное озеленение.

Сквер откроется после реконструкции уже в сентябре. Проект подразумевает, что в парке будет установлено более 100 фонарей. Также планируется модернизировать детские и спортивные площадки, обновить территорию для выгула собак и организовать уникальные зоны отдыха.

"После обращения жителей взял под контроль сразу несколько адресов. Мнения жителей учитывались при проведении работ на дворовых территориях у дома № 13 по улице Федора Полетаева. Здесь отремонтировали асфальтобетонное покрытие, заменили бортовой камень и привели в порядок контейнерную площадку. У первых корпусов домов № 15 и 17 по Федора Полетаева приступили к демонтажу асфальта и бункерной, облагородили газон. Также там заменили бортовой камень", – рассказал Корольков.

Вместе с тем специалисты завершили замену асфальта и привели в порядок газоны возле домов № 11 и 13 по 4-й Новокузьминской улице. Также там был проведен демонтаж контейнерной площадки и подготовлено основание для новой.

В настоящее время по просьбе жителей в порядок приводят пруд-регулятор, расположенный на улице Перерве в Марьине. Работы вышли на финишную прямую. Специалисты уже очистили воду и отремонтировали чашу пруда, а также выполнили облицовку подпорной стены террасной доской.