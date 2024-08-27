Депутат МГД Александр Козлов провел инспекцию очистных сооружений в Николо-Хованском

Фото: Анна Семеник

Депутат Московской городской думы Александр Козлов совместно с муниципальными депутатами и активными жителями проверил состояние очистных сооружений оптово-розничного продуктового комплекса, расположенного на 22-м километре Калужского шоссе.

"В ходе проверки мы осмотрели очистные сооружения, место складирования ТБО. Руководство предприятия нам предоставило документы по вывозу отходов на полигон. Мусор вывозится каждый день. Но будем проводить проверки и дальше", – подчеркнул депутат.

Ранее в адрес депутата поступили сообщения от жителей ЖК "Испанские кварталы" о распространении неприятного запаха на территории. Поскольку рядом расположено несколько различных предприятий и организаций, которые могут являться источником запаха, Александр Козлов принял решение о необходимости проверки всех объектов.

Планируется проведение общественных патрулей в ночное время, когда будут появляться запахи горения и химии, отметил Козлов. Представители оптово-розничного продуктового комплекса готовы предоставлять территорию для осмотра в это время, сообщил он.

"Будем проводить комплексные обследования территории ЖК и прилегающих к ней участков. Сегодня первый шаг на пути к решению наболевшей для жителей "Испанских кварталов" проблемы сделан. Дальше осмотрим следующие объекты", – подытожил Козлов.

Между тем специалисты реконструировали очистные сооружения "Яковлево" и построили новую канализационно-насосную станцию в ТиНАО. Производительность станции составила пять тысяч кубометров в сутки. При ее возведении использовались современные технологии, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.

При этом ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе, а диспетчеризацию выполнили с помощью отечественного программного обеспечения.