Киноколледж № 40 подготовил почти 2 тысячи высококвалифицированных специалистов

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" уже около 20 лет выпускает востребованных специалистов. За это время его окончили почти 2 тысячи студентов, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, в число выпускников входят такие известные деятели искусства, как Иван и Елизавета Янковские, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Анна Савранская и Олег Савостюк.

"Москва является центром российской киноиндустрии. Здесь сосредоточены крупнейшие студии, продюсерские компании и творческие коллективы, которые создают более 90% отечественных фильмов и сериалов", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства столицы.

Вице-мэр уточнила, что популяризации российской киноиндустрии способствует проект "Московское кино в школе", образовательные программы которого с 2018 года познакомили с лучшими отечественными лентами более 200 тысяч детей.

В свою очередь, для поддержания профессионалов в Московской международной киношколе недавно обновили материально-техническую базу, при этом сам учебный процесс стал более практико-ориентированным. Кроме того, в нее начали внедрять мультиспециальность, уточнила Ракова.

Студенты за время обучения в киноколледже осваивают сразу четыре профессии – по направлениям "Режиссура", "Операторское мастерство", "Звукорежиссура" и "Монтаж". Благодаря этому повышается конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Кроме того, многие ученики начинают работать еще во время учебы, что гарантированно позволяет им трудоустроиться после окончания колледжа.

При этом на первом курсе студенты осваивают профессиональную технику, участвуют в театральных постановках, посещают действующие съемочные площадки, а со второго курса начинают собственные проекты. Киношкола заключила договоры с партнерами-работодателями, среди которых числятся крупные компании из сферы производства и проката кино.

Также студентов привлекают к творческим и волонтерским проектам, а также организовывают им экспедиции в столице и за ее пределами. Они ставят спектакли вместе с воспитанниками детских домов, снимают киноэтюды, организовывают выставки, фестивали, мастер-классы по киноискусству для школьников Москвы и других регионов России.

Между тем в программу Московской международной недели кино, которая проходит до 28 августа, вошли более 100 мероприятий для детей. Гости Недели кино могут посетить показы российских и иностранных картин, а также побывать на концертах и экскурсиях.

Юные зрители смогут посмотреть семейные фильмы и мультики в 12 кинотеатрах сети "Москино". Также в Неделе кино участвуют залы, расположенные на Хохловской площади и в Киностудии имени Максима Горького.