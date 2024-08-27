Герой России Корольков призвал снимать больше патриотического кино

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В России необходимо снимать больше патриотических фильмов. Это поможет подрастающему поколению понять, почему важно любить Родину и не предавать друзей, заявил Герой России Аркадий Корольков в День российского кино.

По его словам, в детстве он любил фильмы режиссера Александра Роу, который снял такие сказки, как "Морозко" и "Варвара-краса, длинная коса". Такое кино учит детей проявлять доброту и смелость, а также прививает любовь к Родине, подчеркнул Корольков.

Кроме того, Герой России вспомнил о киноэпопее "Освобождение", сюжет которой связан с событиями времен Великой Отечественной войны. Корольков отметил, что общение с ветеранами помогает понять, что военные драмы хорошо передают "правду жизни" того периода. Любимым среди таких фильмов он назвал кинокартину "Офицеры", которую снял Владимир Рогов. По словам Героя России, она произвела на него яркое впечатление.

"Это очень искренний и трогательный фильм про любовь к отчизне, крепкую мужскую дружбу и офицерскую честь. Убежден, что стоит снимать как можно больше патриотических фильмов. На них мы сможем достойно воспитать подрастающее поколение и привить молодежи благородные качества", – подчеркнул он.

Ранее с Днем российского кино зрителей и всех причастных к созданию фильмов поздравила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая и актриса Мария Киселева. Она пожелала им новых качественных фильмов и процветания отечественного кинематографа.

