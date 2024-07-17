Александр Дунаевский назначен генеральным директором "Кинопоиска"

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Медиаменеджер Александр Дунаевский назначен на должность директора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", сменив Артема Савиновского, сообщает ТАСС.

К новой работе он приступил с 11 июля. До этого Дунаевский занимал должность директора по продукту в "Кинопоиске". Он отвечал за развитие видеостриминга, энциклопедии, билетного сервиса и редакционных медиа.

В материале отметили, что назначение Дунаевского не связано с реструктуризацией.

В марте нидерландская компания Yandex N.V. заявила о завершении реорганизации группы. Все активы и операции "Яндекса" в России и на некоторых международных рынках, которые составляют периметр отчуждения, теперь принадлежат МКПАО "Яндекс", зарегистрированному в России.

Сделку по продаже "Яндекса" заключили в феврале 2024 года, продажу одобрили в начале марта. За реализацию этой инициативы проголосовали 94,3% акционеров Yandex N.V. Сумма сделки составила 475 миллиардов рублей.

