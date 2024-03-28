Компания Yandex N.V. завершила внутреннюю реорганизацию группы

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Нидерландская компания Yandex N.V. заявила о завершении реорганизации группы. Об этом сообщается на сайте компании.

"Все активы и операции "Яндекса" в России и на некоторых международных рынках, которые составляют периметр отчуждения, теперь принадлежат МКПАО "Яндекс", зарегистрированному в России", – говорится в сообщении.

Более того, МКПАО "Яндекс" теперь обладает статусом публичной компании. Это позволило подать заявку на первичный листинг на Мосбирже.

Сделку по продаже "Яндекса" заключили в феврале 2024 года. Согласно ее условиям, владельцем российской структуры "Яндекса" стало МКПАО "Яндекс". При этом Артем Савиновский остался на посту гендиректора организации.

Продажу "Яндекса" одобрили в начале марта. За реализацию этой инициативы проголосовали 94,3% акционеров Yandex N.V. Сумма сделки составила 475 миллиардов рублей.