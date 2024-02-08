Компании Yandex запретят создавать аналогичные "Яндексу" сервисы в течение 5 лет

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Нидерландской компании Yandex N.V. в результате реструктуризации запретят в течение 5 лет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам "Яндекса". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы для голосования акционеров по реструктуризации бизнеса.

Согласно тексту, под исключения подпадут зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме РФ и Белоруссии.

"При этом, независимо от рынка, им запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию сервисам "Яндекса". По этому соглашению "Яндекс" сможет развивать свои сервисы без каких-либо ограничений", – следует из документа.

Ранее компания Yandex N.V. оформила сделку по продаже бизнеса "Яндекса". После этого Yandex N.V. больше не будет головной компанией группы. Стоимость сделки оценивается в 475 миллиардов рублей.

Как отметил экономист Павел Кобяк, компания "Яндекс" после смены руководства продолжит расти и развиваться. Он уточнил, что после продажи в основе управления продолжит работать менеджмент "Яндекса", а все налоги будут распределяться в России.