Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нидерландская Yandex N.V. продает бизнес российского "Яндекса" за 475 миллиардов рублей объединению частных инвесторов. Об этом заявила пресс-служба организации.

После закрытия сделки Yandex N.V. больше не будет головной компанией группы. В связи с этим до 31 июля организация должна изменить свое наименование и перестать использовать бренды "Яндекса".

В заявлении сказано, что новой головной компанией теперь будет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс", акции которой появятся в ближайшее время на Московской бирже. При этом гендиректором организации продолжит быть Артем Савиновский.

В стоимость по продаже бизнеса входит дисконт на сумму не менее 50% от рыночной цены по условию правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Ранее СМИ писали, что нидерландская Yandex N.V. хотела продать все активы в России за один раз. По данным журналистов, подразумевалась продажа не только контрольного пакета акций. Стороны хотели закрыть сделку до конца 2023 года.

Как указывали СМИ, стоимость всех активов, учитывая скидку 50%, составляет около 560 миллиардов рублей. В российском подразделении "Яндекса" ситуацию не прокомментировали.

