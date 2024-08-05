Экономист Зельцер: системного глобального финансового кризиса ждать не стоит

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Системный глобальный финансовый кризис в мире не ожидается. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

По словам эксперта, на глобальных рынках акций индексы США с летнего пика потеряли 10%, а японский рынок за 5 августа – 15%.

"По нашим оценкам, это временная коррекция. Хоть и масштабная. У регуляторов достаточно ликвидности, и системного кризиса не ожидается", – сказал Зельцер.

Вскоре индексы могут пойти в технический отскок, отметил экономист, добавив, что такое после паники на финансовом рынке случается регулярно.

Причиной Зельцер назвал сигналы к снижению ставки Федеральной резервной системой США при слабых экономических данных. По мнению эксперта, рынок испугался, что ФРС не успеет смягчить денежно-кредитную политику до того, как экономика уйдет в рецессию. При этом Банк Японии повысил свою ставку, это в результате ударило по бумагам экспортеров и утянуло индексы Токийской биржи на годовое дно.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei ранее обвалился на 12,4%. Как пояснили эксперты, причиной стали опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару.

Обвал японского фондового индекса превысил падение в "черный понедельник" 1897 года. В ходе торгов он падал более чем на исторически рекордные 4 000 пунктов.

