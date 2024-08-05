Стоимость биткоина впервые с февраля опустилась ниже 50 тыс долларов

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Стоимость биткоина упала на 17%, опустившись ниже 50 тысяч долларов впервые с 14 февраля. Это следует из данных торгов на бирже Binance.

По состоянию на 09:40 биткоин опустился в цене на 17,3% за сутки, до 50,27 тысячи долларов. Минутами ранее этот показатель достиг 49 тысяч долларов.

Ранее биткоин упал на 11,76% – до 53,524 доллара. Такие показатели зафиксировали в 08:27 по московскому времени. При этом в 08:33 снижение стоимости криптовалюты замедлилось. Биткоин находился на уровне 53,795 доллара.

Биткоины можно будет обменять на цифровые рубли в РФ в ближайшем будущем, сообщил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, с возникновением такого механизма может исчезнуть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж. Владельцы биткоинов должны быть заинтересованы в том, чтобы у них был цифровой рубль, считает Аксаков.

