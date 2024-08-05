Стоимость биткоина снизилась более чем на 11%

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Биткоин упал на 11,76% – до 53,524 доллара в рамках утренних торгов на бирже Binance. Такие показатели зафиксировали в 08:27 по московскому времени.

При этом в 08:33 снижение стоимости криптовалюты замедлилось. Биткоин находился на уровне 53,795 доллара.

Биткоины можно будет обменять на цифровые рубли в РФ в ближайшем будущем, сообщил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, с возникновением такого механизма может исчезнуть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж. Владельцы биткоинов должны быть заинтересованы в том, чтобы у них был цифровой рубль, считает Аксаков.

