07 ноября, 11:00Транспорт
Более миллиона транспортных карт "Тройка" поступило в метро Москвы
Более миллиона транспортных карт "Тройка" с отечественными микросхемами поступило в столичное метро.
Монтаж освещения начался со строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро. Она готова уже практически на 76%.
Жители еще 25 старых домов переедут в квартиры по программе реновации. В сентябре этого года город передал под заселение 11 новостроек в шести округах столицы.
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