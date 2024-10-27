"Мой район. Новости": еще два участка парка "Яуза" благоустроили в Москве

Большую комфортную зону для прогулок и активного отдыха получили жители района Свиблово. Там закончилось комплексное благоустройство двух участков парка "Яуза".

Вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда обустроили дорожки с разным покрытием, отремонтировали пять пешеходных мостов и открыли новый. Также территорию привели в порядок и озеленили необходимые участки.

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