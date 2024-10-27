27 октября, 13:00Город
"Мой район. Новости": еще два участка парка "Яуза" благоустроили в Москве
Большую комфортную зону для прогулок и активного отдыха получили жители района Свиблово. Там закончилось комплексное благоустройство двух участков парка "Яуза".
Вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда обустроили дорожки с разным покрытием, отремонтировали пять пешеходных мостов и открыли новый. Также территорию привели в порядок и озеленили необходимые участки.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".