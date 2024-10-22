Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

На Сельскохозяйственной улице в Ростокине построят спорткомплекс, а на Верейской, в Можайском районе, появится многофункциональный бизнес-центр. Эти проекты – часть городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. В будущем они предоставят городу более тысячи новых рабочих мест. Об этом своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Еще 45 инженерных сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, появятся в Москве в ближайшие два года. Планируется построить мосты, эстакады, тоннели, путепроводы, которые помогут наладить новые связи между районами.

Со среды, 23 октября, в Москве начнутся дожди. Об осадках предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, пока осадки будут умеренные, но в некоторых районах выпадет до 5-8 миллиметров. При этом температура воздуха останется выше климатической нормы.

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