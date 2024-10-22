Столичный Главархив предоставил доступ к документам 1812 года

Главархив Москвы открыл доступ к документам 1812 года. Учреждение опубликовало списки награжденных за участие в Отечественной войне. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Найти всю интересующую информацию можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". В его новом разделе опубликованы не только имена офицеров, рядовых и ополченцев, но и информация о гражданских и крестьянах, которые стали героями тех событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.