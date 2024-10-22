Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 11:15

Общество

Столичный Главархив предоставил доступ к документам 1812 года

Столичный Главархив предоставил доступ к документам 1812 года

В Москве ожидаются небольшие дожди 22 октября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 октября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 22 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве 22 октября составит 63%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 751 мм ртутного столба 22 октября

Новости регионов: крупный пожар произошел в Анапе

Эксперт рассказала, как правильно выбрать корм для собак

В Москве ожидается до 12 градусов тепла 22 октября

Ведущие Москвы FM назвали темы эфира 22 октября

Главархив Москвы открыл доступ к документам 1812 года. Учреждение опубликовало списки награжденных за участие в Отечественной войне. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Найти всю интересующую информацию можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". В его новом разделе опубликованы не только имена офицеров, рядовых и ополченцев, но и информация о гражданских и крестьянах, которые стали героями тех событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика