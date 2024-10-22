Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Спорткомплекс построят на Сельскохозяйственной улице в Ростокине. Между тем на Верейской, в Можайском районе, появится многофункциональный бизнес-центр. Это даст городу более тысячи новых рабочих мест. Об утвержденных планах рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Строить будут за счет инвесторов. Оба проекта – часть городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. За четыре года она охватила почти все районы Москвы. Удалось заключить более 130 соглашений.

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