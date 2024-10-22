Достижения российских регионов будут представлены в "Экспоцентре"

В эти дни в столичном "Экспоцентре" идет подготовка к открытию Национального центра "Россия", на площадке которого теперь будут презентовать достижения российских регионов.

В данный момент специалисты монтируют в здании универмаг площадью 100 "квадратов" и осуществляют его техническую подготовку. Позднее там установят прилавки, на которые производители со всей страны будут привозить свои товары.

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