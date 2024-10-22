Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 17:15

Город

Достижения российских регионов будут представлены в "Экспоцентре"

Достижения российских регионов будут представлены в "Экспоцентре"

Новости часа: спортивный комплекс будет построен в районе Ростокино

Зюзинский суд обязал владельца коз из Южного Бутова изменить условия содержания животных

"Мой район. Новости": специалисты обновят доходный дом Бройдо на Остоженке

Национальный центр "Россия" заработает в столичном "Экспоцентре" 4 ноября

Новости часа: Собянин анонсировал открытие более тысячи рабочих мест в Москве

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Зюзинский районный суд запретил москвичу пасти коз в городе

Новости часа: Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

В эти дни в столичном "Экспоцентре" идет подготовка к открытию Национального центра "Россия", на площадке которого теперь будут презентовать достижения российских регионов.

В данный момент специалисты монтируют в здании универмаг площадью 100 "квадратов" и осуществляют его техническую подготовку. Позднее там установят прилавки, на которые производители со всей страны будут привозить свои товары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКсения ЧепенкоЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика