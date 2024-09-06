Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия"

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Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета национального центра "Россия". Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Председателем оргкомитета стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который должен в течение месяца утвердить состав комитета.

В документе уточняется, что оргкомитет создан для демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, применения опыта развития российских регионов, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи и сохранения наследия выставки-форума "Россия".

Указ вступил в силу с момента его подписания – 6 сентября.

Выставка "Россия", которая открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ и закрылась 8 июля, вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. Сейчас выставка существует как Национальный центр в Москве, а филиалы откроются по всей стране, чтобы каждый россиянин увидел выставку в том или ином виде.

Выставка была открыта для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Ее посетили более 18 миллионов человек. Гости познакомились с достижениями регионов, корпораций, федеральных структур, а также увидели передовые технологические разработки, открытия в промышленности, культуре и спорте.

