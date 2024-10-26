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26 октября, 21:30

Общество

На фестивале колледжей в Москве гостям рассказывают о востребованных профессиях

На фестивале колледжей в Москве гостям рассказывают о востребованных профессиях

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На фестивале колледжей в в Московском дворце пионеров гостям рассказывают о том, какие профессии сейчас востребованы, и где им научиться. Всего в рамках мероприятия запланировано около двухсот мероприятий – от лекций и мастер-классов до шоу, квестов и различных игр. Кроме того, на площадках можно пройти тест по профориентации, который иногда выдает очень неожиданный и интересный результат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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