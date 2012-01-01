Участники московского фестиваля колледжей примерят на себя популярные профессии

С 26 октября по 2 ноября в Москве пройдет фестиваль колледжей. На встречах с экспертами участники смогут получить полезные советы по профориентации и выбрать для себя подходящее направление подготовки. Подробнее о мероприятии – в нашем материале.

Профтестирования и лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Открытие фестиваля колледжей состоится в столице 26 и 27 октября в Московском дворце пионеров. Площадку поделят на тематические зоны, на которых представят 48 ведущих учебных заведений – их специалисты расскажут об условиях поступления и ответят абитуриентам на все популярные вопросы.

Определить свои сильные стороны и убедиться в правильности выбора можно будет в ходе профориентационных тестирований, а разобраться в их результатах помогут карьерные консультанты. Также во дворце оборудуют большой лекторий, где со своими вдохновляющими историями успеха выступят лидеры мнений и эксперты рынка труда.

С 28 октября фестиваль перенесется в колледжи, где для школьников подготовили квесты, мастер-классы и экскурсии по более чем 170 профессиям. В числе отраслей – строительство, промышленность, финансы и торговля, а также здравоохранение.

Событие доступно не только для подростков и их родителей, но и для всех желающих – бесплатная регистрация на него открыта на сайте. Чтобы стать участником, необходимо выбрать дату и время посещения и заполнить форму со своими данными.

Узнать все о будущей работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

26 октября в 14:00 в лектории пройдут встречи со звездными экспертами. Например, спортивный блогер Алексей Столяров даст советы о том, как сделать любимое занятие своей профессией. Секретами успешной кулинарной карьеры поделится бренд-шеф популярного ресторана Андрей Шмаков, а лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский объяснит, как достичь вершин в музыке.

Во время экскурсии "Мир ювелирного искусства" участники узнают историю появления драгоценных украшений. Кроме того, здесь научат различать дизайн-стили таких изделий и проводить экспресс-тесты их качества. Познакомиться с профессией ювелира можно будет 28 октября в 11:00.

Марафон "Молодежь и закон" подойдет для тех, кому интересны юриспруденция и деятельность правоохранительных органов. 29 октября в 11:00 преподаватели полицейского колледжа представят множество профильных занятий, включая "Внимание, розыск!", посвященный тонкостям составления фоторобота, а также "Суд идет!", где инсценируют судебное заседание и дадут примерить на себя роли судьи, прокурора, истца или ответчика.

Возможность освоить сразу несколько направлений за один день появится у гостей фестиваля профессий, который организуют 30 октября в 15:00. В частности, преподаватели-программисты подскажут, как создать собственное приложение – притом они обещают, что разобраться в теме сможет даже далекий от IT-сферы человек. В свою очередь, для творческих личностей на площадке подготовили мастер-классы по дизайну, парикмахерскому делу и конструированию одежды.



