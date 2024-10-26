Температура воздуха в Московском регионе составит 6–10 градусов в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в выходные дни в Московском регионе составит 6–10 градусов тепла, превышая норму на 1,5–4 градуса, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплая погода установится и в самой Москве. Так, максимальная температура в субботу, 26 сентября, составит 6–8 градусов, а на юге области достигнет 9 градусов.

При этом синоптики не прогнозируют в субботу осадков. По их данным, в этот день установится облачная погода с частыми прояснениями.

Однако уже в воскресенье, 27 октября, местами могут пройти небольшие дожди. Тем не менее, преимущественно обойдется без осадков. Воздух прогреется до 8–10 градусов, а в ночное время температура опустится до 4–6 градусов.

Вместе с тем в субботу Землю накроет слабая и короткая магнитная буря. Население планеты почувствует на себе ее действие в середине дня. При этом никто из ученых не прогнозирует сильного возмущения магнитного поля.