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Новости

30 марта, 13:30

Новости

Участники проекта "Московское долголетие" побывали на киностудии "Союзмультфильм"

Участники проекта "Московское долголетие" побывали на киностудии "Союзмультфильм"

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Участники проекта "Московское долголетие" побывали на киностудии "Союзмультфильм". Москвичи старшего возраста познакомились с этапами создания мультиков – от написания сценария до озвучки персонажей.

О том, что учиться никогда не поздно, рассказал Сергей Собянин. Для столичных пенсионеров проходят занятия и лекции в лучших пространствах города. В проекте задействовано больше 1300 организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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