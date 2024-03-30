30 марта, 13:30Новости
Участники проекта "Московское долголетие" побывали на киностудии "Союзмультфильм"
Участники проекта "Московское долголетие" побывали на киностудии "Союзмультфильм". Москвичи старшего возраста познакомились с этапами создания мультиков – от написания сценария до озвучки персонажей.
О том, что учиться никогда не поздно, рассказал Сергей Собянин. Для столичных пенсионеров проходят занятия и лекции в лучших пространствах города. В проекте задействовано больше 1300 организаций.
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