Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал проект правительства Москвы по озеленению столицы в этом году. Теперь весной и осенью на улицах, в парках и во дворах должны высадить более 350 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

При этом столичный регион с 18 марта принимает участие во всероссийской эколого-патриотической акции "Сад памяти", направленной на высадку 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уточнили в материале.

Также часть деревьев и кустарников будут высажены в рамках программы озеленения вылетных магистралей и крупных улиц. Для этого подбираются самые привлекательные деревья с учетом исторического контекста улицы.

Кроме того, во время разработки плана по озеленению внимание специалистов обращено на наличие коммуникаций. Если в каком-то месте нельзя высадить дерево, тогда там устанавливают кустарники в кадках.

Специалисты при высадке выбирают породы, которые могут быстро адаптироваться к городским условиям. В связи с этим в столице отдается предпочтение липам разных сортов, декоративным яблоням и кленам, каштанам, вязам, березам и дубам. Там, где отсутствует сильный ветер, часто высаживают ели, сосны, пихты и лиственницы, говорится в сообщении.

Перед высадкой деревья выращивают в специальном питомнике, что позволяет укрепить корневую систему для быстрой адаптации растений к городским условиям. При этом заранее готовят и ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.

После высадки подрядная организация ухаживает за деревьями. Если они обнаружат, что растение не приживется, тогда его заменят в рамках трехлетних гарантийных обязательств. За почти 12 лет, с 2011 по 2023 год, в столице было высажено уже более 12,8 миллиона деревьев и кустарников.

Ранее стало известно, что на благоустроенных территориях столицы в прошлом году высадили свыше 750 деревьев. Больше всего деревьев – почти 200 вязов, кленов, черемух и декоративных яблонь – высадили на участке от Университетского до Ломоносовского проспекта.

