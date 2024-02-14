Более 4 тыс деревьев украсили магистрали Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году вдоль столичных магистралей высадили более четырех тысяч деревьев. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Крупномерные и декоративные деревья высадили вдоль 12 городских дорог в осенне-зимний период. Речь идет о Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском, Севастопольском проездах и других.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. Вдоль магистралей высадили липы, клены, вязы и декоративные яблони.

Больше всего – 2,5 тысячи – оказалось лип. Наибольшее число деревьев появилось на Рублевском шоссе и Нахимовском проспекте.

Ранее стало известно, что на благоустроенных территориях столицы в прошлом году высадили свыше 750 деревьев. Больше всего деревьев – почти 200 вязов, кленов, черемух и декоративных яблонь – высадили на участке от Университетского до Ломоносовского проспекта.

