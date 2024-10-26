В третьем квартале этого года более 12 тысяч москвичей начинают переезжать в новые дома по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Квартиры по реновации получают жители 80 старых домов. Новое жилье расположено в 23 современных жилых комплексах. Большая часть переселяющихся уже определилась с выбором новых квартир.

В новостройки переезжают жители Центрального, Юго-восточного, Северного и других округов. Всего процесс переезда охватил 21 район столицы.

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