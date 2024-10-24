Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 20:00

Новости

Новости часа: вдоль реки Яузы обновили более 20 км гранитных набережных

Новости часа: вдоль реки Яузы обновили более 20 км гранитных набережных

Новости часа: в парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории

Новости часа: Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки в парке "Яуза"

Новости часа: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Новости часа: на востоке Москвы будет построен детский сад и спортивный комплекс

Собянин: более 1 млн поездок совершили на Троицкой линии метро с момента запуска

Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Мэр Москвы: спорт стал естественной частью городского пространства столицы

Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вдоль реки Яузы обновили более 20 километров гранитных набережных. По словам Сергея Собянина, территорию благоустроили "от МКАД почти до Кремля".

С января по сентябрь на севере Москвы снесли 128 незаконных построек и освободили более 5 тысяч квадратных метров, проинформировали власти города.

По сообщениям Дептранса, расписание поездов на МЦД-4 изменится 26–27 октября и в ноябре.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствотранспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика