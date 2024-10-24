24 октября, 20:00Новости
Новости часа: вдоль реки Яузы обновили более 20 км гранитных набережных
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вдоль реки Яузы обновили более 20 километров гранитных набережных. По словам Сергея Собянина, территорию благоустроили "от МКАД почти до Кремля".
С января по сентябрь на севере Москвы снесли 128 незаконных построек и освободили более 5 тысяч квадратных метров, проинформировали власти города.
По сообщениям Дептранса, расписание поездов на МЦД-4 изменится 26–27 октября и в ноябре.