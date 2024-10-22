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22 октября, 11:30

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Собянин назвал объекты, названные в память о легендарном вратаре Льве Яшине

Собянин назвал объекты, названные в память о легендарном вратаре Льве Яшине

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В честь Льва Яшина названа улица в Некрасовке, а стадион "Динамо" и академия на его базе носят имя футболиста. Кроме того, на территории исторического стадиона "Красный Октябрь" установлена памятная доска в честь знаменитого советского спортсмена. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

22 октября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося москвича, футболиста, олимпийского чемпиона и единственного вратаря в истории, получившего "Золотой мяч", Яшина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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