Собянин назвал объекты, названные в память о легендарном вратаре Льве Яшине

В честь Льва Яшина названа улица в Некрасовке, а стадион "Динамо" и академия на его базе носят имя футболиста. Кроме того, на территории исторического стадиона "Красный Октябрь" установлена памятная доска в честь знаменитого советского спортсмена. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

22 октября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося москвича, футболиста, олимпийского чемпиона и единственного вратаря в истории, получившего "Золотой мяч", Яшина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.