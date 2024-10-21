Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках архитектуры

Четверть московских памятников архитектуры отреставрирована за последние 13 лет. О работе реставраторов в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что всего в столице больше 8 тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находятся порядка 500 памятников архитектуры. С начала 2024 года реставрация завершилась более чем на 90 площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.