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21 октября, 11:30

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Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках архитектуры

Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках архитектуры

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Четверть московских памятников архитектуры отреставрирована за последние 13 лет. О работе реставраторов в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что всего в столице больше 8 тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находятся порядка 500 памятников архитектуры. С начала 2024 года реставрация завершилась более чем на 90 площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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