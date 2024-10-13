"Мой район. Новости": трамвайный узел возведут в СВАО

В столице возведут трамвайный узел с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира. На действующем участке сейчас проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них – № 11 и 25 – следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда двух других трамваев.

Специалисты Института Генплана Москвы полагают, что введение дополнительного пути даст возможность сократить время проезда узла трамваями маршрута № 17. Таким образом транспорт сможет проезжать, не делая дополнительные остановки, что поможет пассажирам быстрее добираться до пункта назначения.

Кроме того, в рамках строительства также будет создана новая остановка. Ее планируется оснастить приподнятой платформой и пандусом для удобной посадки и высадки маломобильных горожан. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".