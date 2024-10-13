Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 13:05

Транспорт

"Мой район. Новости": трамвайный узел возведут в СВАО

"Мой район. Новости": трамвайный узел возведут в СВАО

"Мой район. Новости": будущий вокзал Серп и Молот объединит станции МЦД и метро

Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

Автоэксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе зимних шин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Новости регионов: выжившего в Охотском море мужчину доставили в Магаданский порт

Новости регионов: на Урале готовятся к открытию горнолыжного сезона

Акция "День бесплатных парковок" пройдет на ВДНХ 20 октября

"Это Москва. Транспорт": видное место

В столице возведут трамвайный узел с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира. На действующем участке сейчас проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них – № 11 и 25 – следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда двух других трамваев.

Специалисты Института Генплана Москвы полагают, что введение дополнительного пути даст возможность сократить время проезда узла трамваями маршрута № 17. Таким образом транспорт сможет проезжать, не делая дополнительные остановки, что поможет пассажирам быстрее добираться до пункта назначения.

Кроме того, в рамках строительства также будет создана новая остановка. Ее планируется оснастить приподнятой платформой и пандусом для удобной посадки и высадки маломобильных горожан. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика