Восемь мирных жителей пострадали при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Восемь мирных жителей, включая четверых несовершеннолетних, пострадали при атаке украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника на повороте в поселок Октябрьский. В результате двоих мужчин с различными осколочными ранениями доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что четверых несовершеннолетних доставили в детскую областную клиническую больницу. У 17-летнего парня обнаружили минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки – слепое осколочное ранение голени. 10-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму, 8-летний мальчик – минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение голени.

В ночь на 15 октября грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.

По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили восемь автомобилей.