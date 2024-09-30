Инвестиции в обрабатывающие предприятия Москвы выросли почти вдвое в январе – июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые шесть месяцев 2024 года инвестиции в обрабатывающие производства Москвы превысили 129 миллиардов рублей, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также город помогает бизнесу локализовывать и расширять современные наукоемкие производства, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, больше всего инвестиций было вложено в развитие предприятий по выпуску электроники, транспортных средств и оборудования, а также фармацевтической продукции, которые могут заменить импортные аналоги.

Также в столице активно развивается высокотехнологичное импортозамещающее производство, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Так, с начала 2024 года было подписано шесть соглашений, в рамках которых в столице будут созданы предприятия по выпуску лекарственных средств, малогабаритной коммунальной техники, компонентов для нее, контейнеров для цветов из переработанного пластика, медицинской мебели и других важных для города товаров.

Кроме того, выросли инвестиции в пищевую промышленность, химическую отрасль, производство резиновых и пластмассовых изделий, металлообработку и автомобилестроение.

Еще одной популярной мерой поддержки производств стали льготные инвестиционные кредиты. С начала 2024 года столичным компаниям одобрили финансовую поддержку на общую сумму более 90 миллиардов рублей. Для предприятий доступны льготные займы, которые можно использовать для обновления оборудования, расширения экспорта и внедрения инноваций.

Для запуска новых производств в рамках крупных инвестиционных проектов город предоставляет инвесторам земельные участки на особых условиях без проведения аукционов. В первом полугодии 2024 года город выделил 18 таких участков с льготной ставкой в размере одного рубля в год.

Ранее Гарбузов рассказал, что в Москве ежегодно открывается 40–50 средних и крупных заводов, а также примерно 100 малых. Такая динамика стала возможна благодаря созданному в Москве "инвестиционному климату". В текущем году сохранится положительная динамика столичного промышленного сектора: компании открывают новые заводы, в том числе на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".