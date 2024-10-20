Четыре сотрудника пожарной части пострадали после атаки БЛПА в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре сотрудника пожарной части пострадали после атаки беспилотников ВСУ на территории дзержинской промзоны в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

"Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения – им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

Всего за ночь на 20 октября средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 110 украинских беспилотников самолетного типа. Согласно данным Минобороны РФ, 8 беспилотников были сбиты над территорией Нижегородской области.

В ночь на 20 октября силы ПВО также сбили беспилотник, летевший на Москву. Сергей Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы работают на месте происшествия.