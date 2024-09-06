Новые принципы схемы метро Москвы будут введены в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новые принципы схемы метро будут применяться с 2025 года, рассказали в столичном Дептрансе.

В ведомстве отметили, что линии на плане станут более плавными, а размер круга на пересадочных станциях не будет зависеть от количества линий. Здесь же нанесут основные парки столицы. Уже к 2030 году на схеме появятся не только новые станции на уже существующих и на новых Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях, но и обозначения ВСМ-1 из Москвы в Санкт-Петербург.

"На одну схему нужно нанести новые объекты так, чтобы они не мешали восприятию уже существующих. Для этого мы постоянно проводим исследования и на основе их результатов меняем оформление навигационных указателей", – отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Подробнее об одном из возможных вариантов будущей схемы метро можно узнать в зале Музея транспорта города на цокольном этаже выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Посетить экспозицию можно до 8 сентября.



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Ранее стало известно, что на новой схеме будущего метрополитена можно увидеть железнодорожные и речные вокзалы, а также кольцевые автомагистрали и основные водные объекты. До 2030 года планируется открыть еще 39 новых станций метро.

